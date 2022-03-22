Госдума ввела уголовное наказание за фейки о работе госорганов РФ за рубежом

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Государственная дума приняла во втором и третьем чтении законопроект, устанавливающий уголовную ответственность за распространение фейковой информации о российских госорганах, действующих за границей.

Документ предусматривает введение такой же ответственности, как и за распространение ложной информации о Вооруженных силах РФ. Список ведомств, распространение фейков о которых будет наказываться, дополнят прокуратура, посольства, Росгвардия, МЧС и другие.

Поправки затронут соответствующие статьи Уголовного кодекса РФ, введенные с принятием закона о запрете дискредитации Вооруженных сил РФ.

4 марта Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности за распространение ложных сведений о Вооруженных силах РФ. В Уголовный кодекс РФ вводится статья 207.3 "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации". Максимальное наказание по данной статье составляет 15 лет лишения свободы.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.