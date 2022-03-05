Кадыров призвал расширить действие закона об уголовной ответственности за фейки о ВС РФ

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Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к депутатам Госдумы с призывом расширить действие положений принятого накануне закона об уголовной и административной ответственности за распространение фейков о деятельности Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает News.ru.

По мнению главы Чечни, закон следует дополнить положениями о фейках о деятельности Росгвардии и других спецподразделений, не подведомственных Минобороны РФ.

"В принятой редакции речь идет о дезинформации, касающейся действий только лишь Вооруженных сил РФ. Под такую формулировку не подпадают действия сил Национальной гвардии Российской Федерации, а также иных подразделений, не входящих в структуру вооруженных сил, но выполняющих боевые операции. Это оставит лазейку для провокаторов, которые воспользуются ограниченностью формулировки и избегут наказания", – заявил Кадыров.

В то же время он подчеркнул, что полностью поддерживает принятие данного закона, поскольку благодаря ему распространители фейков смогут понести заслуженное наказание в виде крупного штрафа или лишения свободы.

4 марта Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности за распространение ложных сведений о Вооруженных силах РФ. В Уголовный кодекс РФ вводится статья 207.3 "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации". Максимальное наказание по данной статье составляет 15 лет лишения свободы.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

