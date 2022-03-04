Кадыров попросил Путина дать приказ на взятие Киева и Харькова

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Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил Владимира Путина дать приказ военнослужащим захватить Харьков, Киев и другие украинские города. Об этом он написал в телеграм-канале.

"Товарищ президент, товарищ Верховный главнокомандующий, я не раз говорил, что я ваш пехотинец, я готов жизнь за вас отдать. Но я не могу смотреть, как погибают мои и наши бойцы, министерства обороны, Национальной гвардии и других структур. Я вас очень прошу, чтобы вы закрыли на все глаза и дали закончить за день-два то, что творится там", – заявил Кадыров.

Этот шаг, по его словам, спасет государство и народ от угрозы. Он отметил, что переговоры между странами являются правильной мерой, но в это время гибнут люди.

Ранее Рамзан Кадыров объявил, что спецназовцы из региона заняли военную базу во время специальной военной операции на Украине. Он уточнил, что на территории были найдены большие запасы оружия, боеприпасов и амуниции, семь танков, 12 БТР, ТИГРы и артиллерийские установки.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

