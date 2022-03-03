Кадыров сообщил, что чеченский спецназ занял крупную военную базу на Украине

19:55
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров объявил, что спецназовцы из региона заняли военную базу во время специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает RT.
Отрядом, по словам Кадырова, руководил командир Хусейн Межидов.
"Хусейн рассказывает, что разгромлен целый батальон националистов, свыше 2 500 бандеровцев сбежали без сопротивления. Нашими бойцами захвачена крупнейшая на Украине военная база", – написал глава Чечни в своем телеграм-канале.
Кадыров уточнил, что на территории базы спецназовцы нашли большие запасы оружия, боеприпасов и амуниции, а также семь танков, 12 БТР, ТИГРы и артиллерийские установки.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Минобороны РФ сообщило о ходе проведения специальной военной операции
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