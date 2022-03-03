Спецоперация РФ положит конец 30-летней войне на постсоветском пространстве – глава СВР

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Российская спецоперация на Украине положит конец войне, которая продолжается на постсоветском пространстве вот уже 30 лет. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"Война на постсоветском пространстве, если кто не заметил, не прекращается вот уже 30 лет, и вот теперь у России есть реальный шанс положить этому конец", – приводит его слова пресс-служба ведомства.
Глава СВР также упрекнул Запад в том, что тот называет происходящее сегодня новой холодной войной. По его словам, подобное определение неуместно, поскольку для России война уже вполне горячая.
"Во второй половине XX века Россия билась с Западом на дальних подступах, а теперь война подошла к самым границам нашей Родины. Так что для нас она уже точно не холодная, а вполне горячая", – продолжил Нарышкин.
Он отметил, что сегодняшние события на Украине являются поводом пересмотреть действующие международно-правовые режимы, создать новую систему взаимодействия с Западом и остальным миром.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Шойгу заявил, что ВС РФ продолжат спецоперацию на Украине, пока не достигнут своих целей
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