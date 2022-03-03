Единство резолюции ГА ООН по Украине выбито под угрозами санкций – МИД РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что международное единство резолюции Генассамблеи ООН по Украине было выбито под угрозами санкций.

"Западные страны во главе с США приложили, конечно, неимоверные усилия, чтобы обеспечить широкое одобрение этого документа. В ход пошли все методы воздействия на делегации",

– сказала Захарова на брифинге, уточнив, что это были неприкрытый шпионаж и попытки подкупа.

Ранее Мария Захарова заявила, что спецслужбы США не жалеют народ Украины, и это демонстрирует тактика переговоров киевского режима с РФ. По ее словам, чем больше с американской стороны будет осуществляться такая тактика киевского режима, тем больше будет страдать мирный народ.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

