Наемники, которые прибудут на Украину, не имеют права на статус военнопленного – МО

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Направляемые Западом в помощь Украине наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он рассказал, что несколько европейских стран официально разрешили отправку наемников на Украину. Среди них – Великобритания, Дания, Латвия, Польша и Хорватия. Кроме того, командование французского иностранного легиона планирует направить на помощь Киеву военнослужащих – этнических украинцев.

Конашенков подчеркнул, что лучшее, что ожидает этих людей при задержании, – это привлечение к уголовной ответственности.

"Призываем граждан иностранных государств, планирующих ехать воевать за киевский националистский режим, семь раз подумать перед поездкой", – заявил представитель военного ведомства.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил устанавливать личности и гражданство наемников, которые прибывают на территорию Украины. Он также поручил следователям фиксировать и расследовать факты их участия в совершении преступных действий с целью привлечения к уголовной ответственности по статье "Наемничество".

1 марта глава СК России поручил расследовать новые факты обстрела мирных жителей Донбасса со стороны Украины. Приводились сообщения СМИ, согласно которым ВСУ обстреляли два населенных пункта – Горловку и Зайцево Южное.

23 февраля лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту России с просьбой о помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

