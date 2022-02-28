Глава СК поручил фиксировать факты преступлений украинских националистов против населения

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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил следователям фиксировать, документировать и расследовать все доказательства преступлений украинских националистов против мирного населения, сообщает пресс-служба СК.

По его словам, все эти данные необходимы для последующего привлечения виновных к ответственности.

Ранее Бастрыкин поручил выявлять и расследовать все факты пыток над российскими военнослужащими со стороны украинских военных. Он дал указание следователям фиксировать каждый факт применения пыток и в рамках возбужденных уголовных дел тщательно расследовать все обстоятельства, приняв необходимые меры к установлению виновных лиц.

Накануне представитель российского министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что среди российских военных, которые принимают участие в специальной военной операции РФ по защите ДНР и ЛНР, есть погибшие и раненые. Он подчеркнул, что потери среди военных РФ намного меньше уничтоженных националистов и потерь среди представителей ВСУ.

Представитель Минобороны РФ также сообщил, что украинские националисты применяют к немногим захваченным в плен российским военным пытки. По его словам, истязания и пытки те же, что были у германских нацистов в Великую Отечественную войну.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.