Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

политика

12:21

Глава СК поручил фиксировать факты преступлений украинских националистов против населения

политика

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил следователям фиксировать, документировать и расследовать все доказательства преступлений украинских националистов против мирного населения, сообщает пресс-служба СК.

По его словам, все эти данные необходимы для последующего привлечения виновных к ответственности.

Ранее Бастрыкин поручил выявлять и расследовать все факты пыток над российскими военнослужащими со стороны украинских военных. Он дал указание следователям фиксировать каждый факт применения пыток и в рамках возбужденных уголовных дел тщательно расследовать все обстоятельства, приняв необходимые меры к установлению виновных лиц.

Накануне представитель российского министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что среди российских военных, которые принимают участие в специальной военной операции РФ по защите ДНР и ЛНР, есть погибшие и раненые. Он подчеркнул, что потери среди военных РФ намного меньше уничтоженных националистов и потерь среди представителей ВСУ.

Представитель Минобороны РФ также сообщил, что украинские националисты применяют к немногим захваченным в плен российским военным пытки. По его словам, истязания и пытки те же, что были у германских нацистов в Великую Отечественную войну.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Читайте также

Сюжет: Ситуация в Донбассе

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать