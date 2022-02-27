Путин приказал перевести российские силы сдерживания в особый режим службы

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Президент России Владимир Путин поручил перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения службы, передает ТАСС.

Приказ был озвучен главой государства на совещании с руководителем Минобороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерием Герасимовым, которое состоялось в Кремле.

"Высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны, поэтому приказываю министру обороны и начальнику Генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства", – сказал Путин.

21 февраля Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. До этого президент выслушал мнения глав российских министерств и ведомств по данному вопросу в рамках внеочередного заседания Совбеза РФ. Спустя несколько часов Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, и подписал соответствующие указы.

Позднее лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

27 февраля российская делегация прибыла в Белоруссию для переговоров с украинской стороной. В состав делегации вошли представители МИД, Минобороны и других ведомств, включая администрацию президента. Возглавил делегацию помощник президента РФ Владимир Мединский.

Позже украинская сторона подтвердила сведения о намерении провести переговоры с Россией. Мединский подчеркнул, что Москва гарантирует безопасность представителей Киева.