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29 октября, 15:01

Происшествия

Женщине, зарезавшей свою новорожденную дочь в Серпухове, дали 1 год и 2 месяца колонии

Фото: depositphotos/YGphoto

Серпуховской городской суд дал 1 год и 2 месяца колонии-поселения 29-летней Ферузе Умаровой, которая зарезала свою новорожденную дочь и отнесла ее тело на помойку. Об этом сообщила пресс-служба подмосковной прокуратуры.

Суд установил, что в феврале женщина, находясь в съемной квартире в поселке Большевик, родила девочку в ванной комнате. Сразу после родов она нанесла ребенку не менее 16 ударов ножом. После этого она завернула младенца в полотенце и вынесла к мусорным контейнерам у соседних домов.

В ходе разбирательства Умарова полностью признала вину и раскаялась в содеянном. Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Ранее в Славянском районе Краснодарского края мужчину обвинили в убийстве 5-летнего пасынка. Ребенок умер в больнице после побоев. На допросе и при проверке показаний на месте обвиняемый признал вину и рассказал об обстоятельствах случившегося. На время следствия он арестован.

Женщину задержали в Москве после угроз задушить грудного ребенка

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