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29 октября, 13:56

Происшествия

Обвиняемого в убийстве женщины и ребенка в Петербурге арестовали

Фото: MAX/"Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга"

Красносельский суд Санкт-Петербурга арестовал Дмитрия Накарякова, обвиняемого в убийстве своего двухлетнего сына, его бабушки и покушении на убийство матери малыша. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Мужчина будет содержаться под стражей до 25 декабря.

В пресс-службе отметили, что Накаряков совершил преступление примерно в 02:13 в понедельник, 26 октября, в квартире на улице Комиссара Грушко. По версии следствия, на фоне внезапно возникшей неприязни он нанес множественные удары молотком трем потерпевшим, в том числе своему сыну 2024 года рождения.

В результате нападения бабушка мальчика и ребенок погибли от открытых черепно-мозговых травм с переломами костей свода черепа. Третья потерпевшая – мать мальчика – выжила, ей успели своевременно оказать медицинскую помощь.

После произошедшего Накаряков пил водку и закусывал скумбрией. Мужчину задержали 27 октября, после чего ему предъявили обвинение. Вину он признал и не возражал против заключения под стражу.

Сожительница Накарякова, в свою очередь, заявила, что забеременела от него в результате сексуального насилия. Женщина охарактеризовала фигуранта как "жестокого, циничного, эгоистичного" человека. По ее словам, он не делал предложения и не знакомил со своими родителями. Также потерпевшая рассказала, что во время нападения мужчина сказал ей: "Ты это заслужила".

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