Мужчина убил жену ножом на улице в Орске

Фото: МАХ/"СУ СК России по Оренбургской области"

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве после того, как мужчина нанес своей жене множественные удары ножом на улице в Орске. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Оренбургской области.

По версии следствия, конфликт между супругами возник на почве ревности днем 26 октября. Мужчина напал на жену между жилыми домами на Краматорской улице. От полученных ранений женщина скончалась.

Фигуранта задержали полицейские. Следователи провели осмотр места происшествия, в ходе которого обнаружили и изъяли орудие преступления.

Назначены необходимые судебные экспертизы, допрашиваются свидетели и очевидцы. С подозреваемым продолжаются следственные и процессуальные действия.

Ранее сообщалось, что житель Владимира предстанет перед судом по обвинению в непреднамеренном убийстве знакомого во время демонстрации боевого приема. По информации следствия, во время борьбы обвиняемый бросил мужчину через себя. Тот упал на землю, получив переломы шейного отдела позвоночника и ушиб спинного мозга. Пострадавшего госпитализировали, однако врачи не смогли его спасти.

