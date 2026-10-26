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26 октября, 12:14

Происшествия

Житель Владимирской области случайно убил знакомого, демонстрируя боевой прием

Фото: vk.ru/susk33

Житель Владимира предстанет перед судом по обвинению в непреднамеренном убийстве знакомого во время демонстрации боевого приема. Об этом сообщили в пресс-службе СУСК России по региону.

По данным следствия, инцидент произошел летом в деревне Мокеево Камешковского муниципального округа. Мужчина вместе с родственниками отмечал день рождения племянницы супруги. Отец девочки предложил ему показать боевой прием и в шутку побороться.

Во время борьбы обвиняемый бросил 32-летнего мужчину через себя. Тот упал на землю и получил переломы шейного отдела позвоночника с ушибом спинного мозга. Пострадавшего госпитализировали в тот же день, однако 16 июля он умер.

Мужчине предъявили обвинение по части 1 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Он признал вину. Собранные доказательства признали достаточными для утверждения обвинительного заключения и направления уголовного дела в суд.

Как отметили в региональной прокуратуре, обвиняемому может грозить до двух лет лишения свободы.

Похожий случай ранее произошел в Мексике, где рестлер Эль Ихо де Фишман схватил 75-летнего арбитра Херардо Хермана Пинеду, известного как Эль Бухо, и бросил его головой вниз на настил. Судья остался лежать на ринге и не встал. Шоу остановили, но прибывшие медики лишь констатировали смерть.

Рестлера задержали и заподозрили в причинении смерти по неосторожности, а арену закрыли, так как у площадки не было разрешения на проведение шоу.

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