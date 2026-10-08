N+: в Мексике рестлер бросил судью на настил и убил его

Фото: х.com/Identidad Nuevo Leon

В Мексике 75-летний арбитр скончался на ринге после того, как рестлер применил к нему силовой прием во время шоу. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на портал N+.

Трагедия произошла 7 октября в городе Минераль-де-ла-Реформа в штате Идальго. Арбитр Херардо Херман Пинеда, известный под псевдонимом Эль Бухо, судил поединок между рестлерами Эль Ихо де Фишманом и Маскарой Саграда.

По словам очевидцев, Эль Ихо де Фишман схватил судью и бросил его на настил, перевернув головой вниз. После удара Пинеда остался лежать на ринге.

Организаторы остановили шоу, однако прибывшие на место медики лишь констатировали смерть арбитра. Рестлера задержали, он стал фигурантом расследования по подозрению в причинении смерти по неосторожности. Кроме того, арену, где проходило выступление, закрыли. Выяснилось, что у площадки не было разрешения на проведение шоу.

Ранее регбийный арбитр Алексей Брызгалин был найден мертвым в своей квартире на востоке Москвы. По данным СМИ, мужчина был обнаружен с огнестрельным ранением.

С 2007 по 2019 год Брызгалин был одним из четырех лучших регбийных судей России. В 2021 году Федерация регби признала его лучшим российским судьей. Начиная с 2003 года и до реорганизации в 2022-м он возглавлял СШОР № 103 "Южное Тушино".

