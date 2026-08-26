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26 августа, 13:27

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MK.RU: регбийный судья Алексей Брызгалин найден мертвым в Москве

Регбийный судья Алексей Брызгалин найден мертвым в Москве – СМИ

Фото: телеграм-канал "Федерация Регби России"

В Москве найден мертвым известный регбийный арбитр Алексей Брызгалин. Об этом сообщает MK.RU.

Тело 47-летнего судьи нашли в его квартире на Косинской улице на востоке столицы. По данным источника журналистов, входная дверь была заперта изнутри.

Позднее в правоохранительных органах в беседе с РИА Новости уточнили, что Брызгалин был обнаружен с огнестрельным ранением головы. Точные обстоятельства смерти мужчины предстоит выяснить правоохранителям.

Брызгалин был одним из четырех лучших регбийных судей России с 2007 по 2019 год и работал на международных матчах. В 2021 году Федерация регби признала его лучшим российским судьей. Начиная с 2003 года и до реорганизации в 2022-м он возглавлял СШОР № 103 "Южное Тушино".

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