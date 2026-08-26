Актриса Ракель Ли Болло подала иск против Disney из-за изнасилований на съемках

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Актриса Ракель Ли Болло, известная по эпизодическим ролям в сериалах "Шоу Аманды" и "Шоу Берни Мака", подала иск против студии Walt Disney Company, сообщает News.ru со ссылкой на Daily Mail.

По словам артистки, она неоднократно подвергалась изнасилованиям со стороны сотрудника компании, которого к ней приставили руководители проектов Disney. Имя мужчины не называется.

Актриса утверждает, что ее поили алкоголем, манипулировали и шантажировали, а если она пыталась отказать, то ей угрожали разрушить карьеру. В 14 лет она жаловалась, но вмешательства не последовало – вместо этого ее обвинили в неприемлемом поведении и пригрозили расторжением контракта.

Впоследствии руководство студии посчитало, что актриса "вышла из-под контроля". Девушку отстранили от ряда проектов.

Представители Walt Disney Company на данный момент не давали официальных комментариев насчет обвинений.

Ранее актриса Любовь Толкалина призналась, что еще до поступления во ВГИК ее изнасиловал учитель по актерскому мастерству в модельном агентстве. Она не стала называть его имя, однако отметила, что он из известной режиссерской семьи. Актриса также добавила, что из-за этого ей было тяжело построить отношения с режиссером Егором Кончаловским.

