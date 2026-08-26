СК возбудил дело после сообщений о девочке, которую ударило током в магазине в Подольске

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Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после травмирования 7-летней девочки в магазине в Подольске. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия и допрашивают свидетелей. Также устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Инцидент произошел 24 августа. Девочка, находясь в торговом зале магазина, получила удар током от холодильника с мороженым. Ребенка доставили в больницу, где ей оказали необходимую помощь.

Ранее подросток получил электротравму от электропастуха в Чишминском районе Башкирии. Выяснилось, что его ударило током, когда он устанавливал электрическое ограждение. После оказания медпомощи мальчика направили на амбулаторное лечение.

