Почти 500 заявок от российских медиа и студентов поступило на соискание премии "Финкор"

Фото: финкор.рф

Завершился прием заявок на национальную премию в области журналистики по направлениям экономики и финансов "Финкор". На соискание представлено 493 материала: статьи в печатных и интернет-изданиях, телепрограммы, подкасты и радиоэфиры.

Имена лауреатов и победителей в 9 номинациях объявят на площадке XI Московского финансового форума, который пройдет 21 сентября в Центральном выставочном зале "Манеж".

Премия учреждена Минфином РФ и комплексом экономической политики Москвы. В этом году она проводится в пятый раз. По числу заявок лидируют номинации "Интернет-СМИ" (100 заявок), "Газеты и журналы" (80) и спецноминация "Повышая финансовую грамотность" (67).

Кроме того, почти 70 работ, посвященных экономике и финансам, подали студенты профильных направлений вузов в номинации "Студенческая работа". Материалы можно было заявить и в рамках спецноминации "Фондовый рынок 2.0", где молодые авторы соревнуются с профессионалами.

Заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева отметила, что экономическая и финансовая информация занимает ключевое место в медиапространстве.

"Новости и аналитика из этой сферы широко востребованы как специалистами, так и обывателями, поэтому сегодня как никогда важно качественное освещение событий из мира экономики и финансов: оперировать фактами без эмоций и искажений, тщательно анализировать источники, подавать информацию понятным и доступным языком", – сказала она.

Багреева указала, что премия "Финкор" уже несколько лет подряд является площадкой для обмена профессиональным опытом, задавая планку качества для современной финансово-экономической журналистики. В этом году на соискание премии было подано почти 500 работ. По ее словам, это в три раза больше, чем в прошлом году. Она выразила уверенность, что вместе с количеством растет и качество журналистских материалов.

В свою очередь, первый замминистра финансов РФ Ирина Окладникова указала на высокий интерес к премии со стороны студентов и молодых исследователей. По ее словам, они обращаются к актуальным вопросам финансовой грамотности, изучают фондовый рынок и механизмы привлечения капитала.

"Появление нового поколения специалистов, которое уже сегодня формирует профессиональную дискуссию о развитии российского финансового рынка – один из главных результатов заявочной кампании", – добавила Окладникова.

Партнерами премии 2026 года выступают Научно-исследовательский финансовый институт Минфина, Союз журналистов России, платформа "Вместе медиа", Вольное экономическое общество России, Московский финансово-юридический университет, Санкт-Петербургский государственный экономический университет, Институт медиа НИУ ВШЭ и молодежный центр Союза журналистов России.

Ранее Сергей Собянин рассказал, какие возможности Москва открывает для молодых людей. Мэр напомнил, что в столице проживают и работают более 3,2 миллиона молодых людей. Среди них – свыше миллиона студентов вузов и более 320 тысяч студентов колледжей, которые получают востребованные профессии.

Проект "Молодежь Москвы" объединяет различные направления поддержки. На его портале работает банк вакансий для поиска работы или подработки. Также открыта Академия, где молодые люди обучаются современным специальностям на базе инновационно-образовательного комплекса "Техноград" на ВДНХ. По итогам обучения они получают сертификаты.

