Логоцентр Wildberries в Тамбовской области уничтожен после атаки БПЛА

Фото: ТАСС/URA.RU/Илья Московец

Логистический центр Wildberries в Тамбовской области полностью уничтожен после атаки БПЛА на Котовск, сообщил в MAX глава региона Евгений Первышов.

Он уточнил, что силами ПВО было уничтожено 13 беспилотников, еще три ударных дрона ликвидированы огневыми группами "БАРС-Тамбов". Однако три БПЛА нанесли удар по зданию склада.

Пострадали в результате случившегося два человека: 19-летний парень получил сотрясение мозга, а у 49-летней женщины сломан палец. Сейчас им оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Жертв при этом удалось избежать благодаря своевременной эвакуации и работе всех служб.

"Мы продолжим постоянно тренироваться и готовиться к отражению атак противника. Как показал сегодняшний опыт – мы готовы защищать мирных жителей", – подчеркнул Первышов.

Глава региона поблагодарил всех, кто помог спасти жизни и здоровье людей, которые работали в логистическом центре ночью, а также тех, кто вступил в Боевой армейский резерв страны.

"Сегодня проведу отдельное совещание по дальнейшему трудоустройству всех, кто работал на складе Wildberries. Люди не должны остаться без работы", – заключил он.

Дроны нанесли удар по логистическому центру Wildberries в Тамбовской области в ночь на 26 августа. Произошло возгорание. В связи с этим жителей Котовска призвали отказаться от перемещений по городу в ближайшие два дня, чтобы не отравиться угарным газом и продуктами горения.

Глава города Алексей Плахотников также призвал горожан закрыть окна и балконы, а для того, чтобы купить продукты и необходимые товары, обратиться к системам доставки. При этом особое внимание нужно уделить самочувствию близких и соседей, у которых диагностирована астма или другие заболевания дыхательных путей.

