Минобрнауки РФ: поступившие на бакалавриат и магистратуру смогут доучиться по ним

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Поступившие ранее и поступающие сейчас на программы бакалавриата и магистратуры смогут беспрепятственно завершить обучение по ним. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки РФ.

В ведомстве уточнили, что дипломы с квалификацией "бакалавр" и "магистр" останутся действующими документами о высшем образовании после перехода России на новую модель обучения.

Пилотный проект по переходу российских вузов на новую систему высшего образования, предполагающую отмену форматов "бакалавр" и "магистр", стартовал в 2023 году. На данный момент в него включены 17 вузов.

Срок получения базового высшего образования будет составлять от 4 до 6 лет, в зависимости от специальности. Специализированное же образование студенты будут получать 1–2 года. Это станет обновленным форматом магистратуры с профессиональными, управленческими и исследовательскими треками. Минобрнауки РФ планирует завершить плавный переход вузов на новую модель образования до 2030 года.

