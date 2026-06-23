Переход российских вузов на новую модель высшего образования займет три года

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Российские вузы должны окончательно перейти к новой модели высшего образования в ближайшие три года. Об этом на совещании с Владимиром Путиным заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

По его словам, по некоторым специальностям активный переход начнется с 2027 года. Крайним сроком для его завершения министр назвал 2030 год. Фальков добавил, что процесс должен быть плавным, понятным для абитуриентов и работодателей.

Что касается приемной кампании 2026 года, вузы страны к ней готовы, добавил глава Минобрнауки. Он подчеркнул, что в России сохраняется доступность высшего образования. В этом году выделено 620 481 бюджетное место. Это чуть больше, чем в 2025-м.

При этом 73% бюджетных мест распределено между вузами регионов. Больше всего – на инженерных направлениях. Много таких мест есть в университетах Ростовской, Самарской, Новосибирской, Омской и Свердловской областей, а также Башкирии и Татарстане.

Фальков отметил, что в этом году на целевой прием установлено 83 140 мест. Наибольшее число из них выделено для подготовки будущих врачей, учителей, инженеров и специалистов в области сельского хозяйства.

Новая система высшего образования предполагает отмену форматов "бакалавр" и "магистр". Вместо них в учебных заведениях появится базовое и специализированное высшее образование.

Срок получения базового высшего образования составит 4–6 лет, в зависимости от специальности. Специализированное образование студенты будут получать 1–3 года. Это станет обновленным форматом магистратуры с профессиональными, управленческими и исследовательскими треками.

Как отметила первый зампред комитета ГД по науке и высшему образованию Ксения Горячева, переход к новой системе высшего образования должен быть постепенным, чтобы нововведения не стали неожиданностью для системы.

