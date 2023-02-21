Путин предложил вернуться к базовой системе образования в вузах со сроком обучения 4–6 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Владимир Путин предложил вернуться к базовой системе обучения в российских вузах. Такое заявление президент сделал в ходе обращения к Федеральному собранию в Гостином дворе.

Современная базовая система образования должна объединить в себе лучшие советские практики и опыт, наработанный в сфере за последние десятилетия. При этом возобновление программы должно быть плавным, считает российский лидер.

"Переход на новую систему должен быть плавным. Правительству совместно с парламентариями потребуется внести многочисленные поправки в законодательство об образовании. Здесь нужно все продумать, проработать до мелочей", – сказал Путин.

Вместе с тем глава государства высказал необходимость к возвращению традиционного срока обучения в отечественных вузах. По базовой программе он мог бы составить от 4 до 6 лет. Однако специалисты узких профилей смогут продолжить обучение по программам магистратуры и аспирантуры.

Путин обратил внимание, что возвращение к базовой системе подготовки в вузах не должно создать проблем для студентов. Проходящие обучение могут продолжать его по действующим программам. Полученные выпускниками документы об образовании не потеряют актуальности в случае перехода.

Контроль за изменениями в сфере высшего образования в стране Путин поручил взять Общероссийскому народному фронту.

Ранее член думского комитета по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил ввести налоговый вычет для студентов, совмещающих работу и обучение. Подобную меру инициатор предложил распространить на студентов, получающих высшее и среднее специальное образование. Соответсвующее обращение он направил на имя министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова.



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