"Разговоры о важном" начнут проводить для родителей школьников

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Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что занятия "Разговоры о важном" будут проводить и для родителей школьников. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы приняли решение, чтобы "Разговоры о важном" были и для родителей. <…> Сейчас мы обсуждаем формат", – заявил руководитель ведомства.

Кравцов в ходе заседания правления Ассоциации развития педагогического образования отметил, что проводится системная работа для того, чтобы будущие занятия были интересны для родителей.

В ходе мероприятия глава Минпросвещения также рассказал, что на педагогические вузы России распространят церемонию поднятия государственного флага РФ.

Кроме того, в министерстве просвещения РФ подтвердили разработку законопроекта о защите учителя. Документ может быть принят в 2023 году.

Ранее о необходимости проводить "Разговоры о важном" для родителей заявила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане и основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. По мнению функционера, занятия могли бы помочь родителям ориентироваться в новостной повестке.

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