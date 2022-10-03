Эксперт рассказал, как школа и педагоги влияют на психику детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Ментальное здоровье детей напрямую зависит от педагогов, взаимоотношений с одноклассниками и школьной успеваемости, считает психолог Марк Шишлев. По его мнению, события, происходящие в учебном заведении, неразрывно связаны с формированием психики ребенка.

Основную роль в становлении уверенности в себе у детей играют оценки. Успеваемость влияет как на мотивацию, так и на демотивацию у ребенка. Но, подчеркнул Шишлев, не сами оценки являются фактором формирования, а отношение преподавателей, родителей или друзей к полученному результату.

"Учитель, выставляя оценку, может подчеркнуть, что это лишь показатель текущих знаний, который возможно подтянуть. Бывают и случаи, когда преподаватель использует некорректную обратную связь и оценивает ребенка, а не его знания, или одноклассники могут посмеяться над неудачным ответом у доски <…>", – прокомментировал Шишлев в разговоре с "Лентой.ру".

По его словам, друзья из школы играют большую роль в формировании личности. Психолог утверждает, что в классе ребята учатся социальным навыкам. Эксперт посоветовал родителям чаще расспрашивать своих детей о взаимоотношениях в школе, так как, считает он, никто из них не застрахован от травли.

Шишлев также отметил, что у детей может быть стресс из-за каких-либо мероприятий, проводимых учебным заведением.

"<…> Многим детям бывает трудно справиться с волнением и страхом совершить ошибку. Такие события накладывают заметный отпечаток как в случае удачи, так и при полном провале <…>", – отметил психолог.

Помимо этого, эксперт отметил, что регулярные несправедливые оценки могут развить у ребенка тревожность, в то время как постоянные положительные – завышенное самомнение.

Ранее детский психолог и семейный психотерапевт Наталья Наумова поделилась, что рассказать ребенку о том, что его усыновили, следует как можно раньше, однако для этого нужно подобрать правильные слова. По ее мнению, для него чрезвычайно важно знать правду, а поскольку она рано или поздно всплывет, ребенок может воспринять пассивное поведение родителей как обман и предательство.

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