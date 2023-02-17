Фото: телеграм-канал ''Мэр Москвы Сергей Собянин''

За два года в рамках акции "Ученые – в школы" провели более 560 лекций, сообщил Сергей Собянин в своем официальном телеграм-канале.

"Научные работники поделились знаниями в разных сферах – от геологии до вирусологии и медицины. Школьники задавали вопросы и участвовали в дискуссиях", – говорится в публикации.

Мероприятия были направлены на то, чтобы популяризировать науку среди школьников. Акция "Ученые – в школы" прошла в 200 учебных заведениях столицы.

Мероприятие помогает подрастающему поколению сделать выбор относительно будущей профессии, а также найти идею для самостоятельных исследований.

Ранее Собянин рассказал, как столичные школьники получают знания не только на традиционных уроках, но и на выездных занятиях в музеях, библиотеках и в других местах.

По его словам, в проектах задействовано более 140 площадок. В их числе – музей-усадьба "Кусково", Дом русского зарубежья имени Солженицына, Культурный центр имени Астахова, Московский зоопарк и другие.



Собянин рассказал о необычных уроках для школьников в 140 городских музеях и библиотеках

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