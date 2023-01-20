Всероссийские проверочные работы для школьников в 2023 году проведут с 1 марта по 20 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Всероссийские проверочные работы (ВПР) для школьников в 2023 году проведут с 1 марта по 20 мая. Об этом сообщается на сайте Рособрнадзора.

"ВПР в этом году пройдут с 1 марта по 20 мая. Конкретные даты проведения ВПР для каждого класса и предмета школы определят самостоятельно в рамках установленного расписанием периода", – говорится в сообщении.

С 1 по 25 марта ВПР проведут для учеников 10-х и 11-х классов. Школьников протестируют на знание географии, истории, биологии и других учебных дисциплин. При этом проверочные работы у одиннадцатиклассников должны проводиться по предметам, которые они выбрали для сдачи ЕГЭ.

С 15 марта по 20 мая в российских школах проверят знания учеников с 4-го по 8-й класс. Обязательными для них станут контрольные по русскому языку и математике. Помимо этого, в обязательном формате учеников 4-х классов протестируют на знание окружающего мира, 5-х – биологии и истории, 7-х – иностранного языка.

При проведении ВПР по истории, биологии, географии и обществознанию в 5–8-х классах ученикам будет предоставлена возможность выполнения работ на компьютерах.

Ранее Ассоциация владельцев кинотеатров предложила министерству культуры РФ перенести некоторые школьные уроки в кинозалы. В частности, речь идет о занятиях по литературе и патриотическому воспитанию.

В организации полагают, что детям будет полезно ознакомление с классикой отечественного кино и документальными фильмами. Кроме того, перенос части уроков в кинотеатры может стать одной из мер поддержки российских кинопрокатчиков в сложные для них времена.



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