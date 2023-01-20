В ГД предложили изменить стандарты школьного питания, исключив чипсы и пиццу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Зампред комитета Государственной думы РФ по информационной политике Андрей Свинцов предложил изменить стандарты питания в российских школах, исключив из рациона вредную пищу и сократив количество сахара. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Необходимо детально проработать всю номенклатуру продукции, которая продается в школах. Например, там продаются минипиццы, что, на мой взгляд, абсолютно недопустимое питание. Нужно внедрить во всю систему образования (детский сад, школа, вуз) стандарты: без добавления сахара", – сказал он.

Также Свинцов считает необходимым максимально сократить продажи чипсов и других вредных продуктов в школьных буфетах.

"Там должно быть только здоровое питание. Тогда у детей будет правильная пищевая модель поведения", – уверен депутат.

Кроме того, Свинцов полагает, что школьникам нужно объяснять смысл подобных изменений и вести пропаганду здорового питания. По мнению парламентария, реализацию проекта можно было бы начать в пилотном режиме в одном из регионов РФ, оценив его эффективность в борьбе с детским ожирением и повышением здоровья школьников через 5–10 лет.

Ранее президент автономной некоммерческой организации "Институт отраслевого питания" Владимир Чернигов рассказал, что питание в школьных столовых в годы СССР не было разнообразным, однако государство тщательно контролировало его качество.

Вместе с тем он отметил, что сложно сравнить питание в Советском Союзе и современной России, так как в разные эпохи существуют разные условия жизни.



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