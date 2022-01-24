Эксперт сравнил питание в школах при СССР и в России

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Президент автономной некоммерческой организации "Институт отраслевого питания" Владимир Чернигов рассказал Москве 24, что в Советском Союзе школьное питание не было разнообразным, но государство тщательно контролировало его качество.

Ранее СМИ сообщили о целом ряде нарушений в детских образовательных учреждениях, произошедших с начала нового года. В частности, в Свердловской области региональный Роспотребнадзор и прокуратура проверяют информацию о некачественном питании воспитанников детсада в городе Верхней Пышме. По данным СМИ, после употребления перловой каши черного цвета случилось массовое заболевание детей.

Вместе с тем на Чукотке была оштрафована директор Центра образования села Лаврентия за то, что в учреждении готовили творожную запеканку для воспитанников при помощи дрели с насадкой для строительного миксера.

По словам Чернигова, сравнивать ситуацию с питанием в СССР и современной России сложно, потому как в разные эпохи существуют разные условия жизни. Однако эксперт все же отмечает, что в Советском Союзе качество продуктов было на порядок выше.





Владимир Чернигов президент АНО "Институт отраслевого питания" Да, продуктов было меньше. Но не было фальсификата, частной торговли, все было государственное, отпускалось по государственным стандартам. Да, небольшой ассортимент. Да, был дефицит. Но за то, что ложилось в тарелку, можно было, что называется, не волноваться.

Комментируя историю с запеканкой для школьников на Чукотке, взбитой дрелью, специалист отметил, что в СССР за качеством продуктов следили гораздо тщательнее. "С точки зрения требований Роспотребнадзора дрель в качестве пищевого миксера – это, конечно, ужас, бред и неправильно. Но это открывает двери в другие вопросы. Кто проверял, кто отвечает за обеспеченность оборудованием", – говорит Чернигов.

Сейчас государство принимает гораздо меньше участия в организации школьного питания, продолжает специалист.

"В СССР питание трудящихся, питание подрастающего поколения было у государства приоритетом. Это представляло собой специализированную сферу деятельности. Сегодня государство сказало: "Ребята, это все рынок, это все свобода предпринимательства, занимайтесь". И участие государства, и его функция гораздо меньше, чем была в Советском Союзе", – объясняет Чернигов.





Владимир Чернигов президент АНО "Институт отраслевого питания" Качество самих продуктов в СССР проверяло государство, не надо было уже проверять. С завода вышло – и с ним уже ничего не будет, оно хорошее вышло. А здесь сейчас получается, что, например, масло поступило в школу, написано "масло", по документам – масло, а в упаковке фальсификат. Как может школа это проверить?

Сейчас в России ассортимент продуктов гораздо шире, но от этого возникают и свои проблемы, отмечает эксперт. "Раньше не было такого большого выбора вредных продуктов, напитков. Их просто не существовало в таком объеме. Сейчас их больше и больше – проблем с пищевым поведением", – считает Чернигов.

Однозначным плюсом современности эксперт назвал бесплатное горячее питание для учеников начальных классов, которое ввели в российских школах. "То есть раньше всегда сдавали деньги на питание. В этом плане у нас сейчас шаг вперед гигантский", – заключил специалист.

Ранее в Чувашии в школе № 12 Новочебоксарска организовали проверку после того, как школьникам в столовой подали маленькие порции салата из нескольких кусочков овощей. Комментируя происшествие, в местной компании, которая предоставляет школьные обеды, объяснили, что причиной крошечных порций салата является очень низкая стоимость питания учеников.

