Эксперт сравнил питание в школах при СССР и в России

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Президент автономной некоммерческой организации "Институт отраслевого питания" Владимир Чернигов рассказал Москве 24, что в Советском Союзе школьное питание не было разнообразным, но государство тщательно контролировало его качество.
Ранее СМИ сообщили о целом ряде нарушений в детских образовательных учреждениях, произошедших с начала нового года. В частности, в Свердловской области региональный Роспотребнадзор и прокуратура проверяют информацию о некачественном питании воспитанников детсада в городе Верхней Пышме. По данным СМИ, после употребления перловой каши черного цвета случилось массовое заболевание детей.
Вместе с тем на Чукотке была оштрафована директор Центра образования села Лаврентия за то, что в учреждении готовили творожную запеканку для воспитанников при помощи дрели с насадкой для строительного миксера.
По словам Чернигова, сравнивать ситуацию с питанием в СССР и современной России сложно, потому как в разные эпохи существуют разные условия жизни. Однако эксперт все же отмечает, что в Советском Союзе качество продуктов было на порядок выше.
Комментируя историю с запеканкой для школьников на Чукотке, взбитой дрелью, специалист отметил, что в СССР за качеством продуктов следили гораздо тщательнее. "С точки зрения требований Роспотребнадзора дрель в качестве пищевого миксера – это, конечно, ужас, бред и неправильно. Но это открывает двери в другие вопросы. Кто проверял, кто отвечает за обеспеченность оборудованием", – говорит Чернигов.
Сейчас государство принимает гораздо меньше участия в организации школьного питания, продолжает специалист.
"В СССР питание трудящихся, питание подрастающего поколения было у государства приоритетом. Это представляло собой специализированную сферу деятельности. Сегодня государство сказало: "Ребята, это все рынок, это все свобода предпринимательства, занимайтесь". И участие государства, и его функция гораздо меньше, чем была в Советском Союзе", – объясняет Чернигов.
Сейчас в России ассортимент продуктов гораздо шире, но от этого возникают и свои проблемы, отмечает эксперт. "Раньше не было такого большого выбора вредных продуктов, напитков. Их просто не существовало в таком объеме. Сейчас их больше и больше – проблем с пищевым поведением", – считает Чернигов.
Однозначным плюсом современности эксперт назвал бесплатное горячее питание для учеников начальных классов, которое ввели в российских школах. "То есть раньше всегда сдавали деньги на питание. В этом плане у нас сейчас шаг вперед гигантский", – заключил специалист.
Ранее в Чувашии в школе № 12 Новочебоксарска организовали проверку после того, как школьникам в столовой подали маленькие порции салата из нескольких кусочков овощей. Комментируя происшествие, в местной компании, которая предоставляет школьные обеды, объяснили, что причиной крошечных порций салата является очень низкая стоимость питания учеников.
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