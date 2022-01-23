Почему покупатели не могут забыть вкус продуктов эпохи СССР

Шутка о том, что раньше и вода была мокрее, и трава зеленее, особенно актуальна, когда люди заводят разговор о продуктах советского времени. Мы выясняли, так ли хороша была колбаса "за два двадцать" и мороженое за 48 копеек.



Мешок картошки

Пенсионеры не идеализируют времена своей молодости – больше всего критических слов люди высказывают по поводу дефицита. За обычными, казалось бы, товарами гражданам СССР приходилось стоять в долгих очередях. Однако старожилы с ностальгией вспоминают вкус и запах тех продуктов питания.

Пенсионеры с теплотой отзываются даже о тощих замороженных курах, которые в прежние времена в шутку именовались "синими птицами" за характерный оттенок. Люди возмущались внешним видом продукта, однако до сих пор не могут забыть их вкус. Представители старшего поколения полагают, что несимпатичные "советские" куры были питательнее и полезнее современных – упитанных и розовых, напичканных добавками.



По словам москвички Натальи Маликовой, в прежнее время было принято, например, запасать на зиму картофель – его закупали мешками. Сначала клубни хранились в общем тамбуре, а когда начинали прорастать, их перебирали и выносили на балкон. Едва кастрюлю ставили на плиту, по всей квартире разливался непередаваемый аромат. Вареная картошка в мундире была вкусной и рассыпчатой.





Наталья Маликова Теперь, когда осенью частники ходят по квартирам и предлагают мешки с картошкой, мы, конечно, отказываемся. Зачем нам столько? Продукты можно купить в любое удобное время. Дефицита и очередей нет. Но магазинная картошка сейчас почему-то безвкусная, совсем не такая, как была раньше.

Покупатели ностальгируют и о вкусе хлеба. Пользователи Сети часто обмениваются воспоминаниями о том, как по дороге из школы покупали буханку черного с твердой корочкой (по 16 или 18 копеек) или нарезной батон за 25 копеек.

Дети советского времени подчеркивают, что в те годы было наслаждением откусывать от свежего хлеба прямо на ходу. Сейчас трудно это представить, но никто не задумывался о том, что продукт надо убрать в пакетик, а руки обработать антисептической салфеткой – этих неотъемлемых атрибутов современной жизни тогда не было и в помине.



Колбасный рай

Больше всего дискуссий разгорается вокруг колбасы, которую считают едва ли не символом периода развитого социализма. Люди ценят разнообразие ассортимента изделий, но, по мнению представителей старшего поколения, нынешние деликатесы не выдерживают никакого сравнения с продуктами времен их молодости.

Пенсионерка Эльвира Крицына особенно отмечает высокое качество деликатесов конца 50-х – начала 60-х годов. По ее мнению, любая колбаса тогда буквально лоснилась от жира, а не была такой глянцевой и пресной, как сейчас. Особенно ей запомнилась "Шахматная", название и внешний вид которой помнят уже далеко не все. В ней словно в шахматном порядке чередовались кусочки мяса, языковой колбасы и шпика.

"В этот период в магазинах продавался отличный окорок. Особенно был хорош сырокопченый, хотя вареный стоил дороже. Окорока висели на крюках в колбасных отделах – от них прямо на весу отрезали куски. Сейчас такого не увидишь – продукты расфасованы и запаяны в вакуумную упаковку", – рассуждает Эльвира Крицына.

По словам пенсионерки, в магазинах обязательно висели схемы разделки мясных туш. Когда наступила эпоха тотального дефицита, эти руководства, как и пустые крюки, вызывали возмущение и иронию.

В семидесятые годы предпочтение отдавали знаменитой "Докторской". Современную версию этой колбасы старожилы сдержанно оценивают "на троечку" и считают, что даже мясо в последнее время не способно конкурировать с тем, которое продавалось когда-то.





Эльвира Крицына Сейчас варишь щи из говядины, а бульон получается не такой наваристый, как когда-то. Что-то в нем не то.

По мнению пенсионерки, это связано с тем, что раньше выгул скота велся на пастбищах, а теперь производители предпочитают стойловое содержание животных.



Молочные реки

К плюсам советского времени представители старшего поколения относят даже такие, казалось бы, мелочи, как вощеную бумагу в качестве упаковки. Пожилые люди помнят, что продавцы крутили из нее кульки, в которых взвешивали пастилу, мармелад, конфеты, печенье. С уходом советской эпохи в отечественных магазинах от такой тары отказались, предпочитая ей целлофановые пакеты.

Некоторое время покупатели считали такой подход удобным и современным. Между тем наши соотечественники с удивлением обнаруживали, что в похожую бумагу, например, заворачивают сыр в альпийских деревнях. Такая упаковка экологична и, в отличие от целлофана, продукты в ней "не задыхаются", дольше сохраняют свой вкус. Теперь бумажную тару используют в дорогих магазинах и торговых точках, где продаются товары эколинейки.

Люди, жившие в СССР, ставят на первое место именно натуральность и экологичность продуктов и материалов. Пожилые граждане охотно вспоминают вкуснейшее мороженое без консервантов.





Эльвира Крицына Пломбир стоил 20 копеек, за молочное мороженое мы платили по 10, а фруктовое обходилось в 7 копеек. Конечно, самое вкусное лакомство – в вафельных стаканчиках с верхом.

Пенсионеры ностальгируют и по пирожным: "корзиночки" за 22 копейки были щедро украшены розочками из настоящего сливочного крема. Бабушки жалеют, что внукам не довелось расти на молоке, которое продавалось на розлив по цене 28 копеек за литр.

"Жирное было молоко. На нем сразу образовывалась густая пенка.Такое молоко долго не скисало", – рассказывает Крицына.

Люди почтенного возраста дают высокую оценку и советскому майонезу. Тому самому, за 36 копеек, в знаменитой стеклянной баночке. Аналогов майонезу из прошлого придирчивые граждане сейчас тоже не находят.

