Эксперт рассказала, какие елочные игрушки представляют ценность для коллекционеров

Сейчас как никогда набирают популярность старые елочные игрушки. Повезло тем, у кого с незапамятных времен в семье хранятся советские или даже дореволюционные новогодние украшения. Мы выяснили, как менялись игрушки и почему ватные экземпляры ценятся на антикварном рынке дороже других артефактов.

История игрушек

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

По елочным игрушкам можно "прочесть" историю нашей страны. Украшения эпохи СССР принципиально отличались от дореволюционных.

"В былые времена, когда отмечали Рождество, игрушки воспроизводили библейские сюжеты – на елках красовались ангелочки, колокольчики, Вифлеемская звезда. В первые годы советской власти праздник запретили, а в 1935 году традицию решили возродить, но с елкой теперь встречали Новый год", – рассказывает дизайнер интерьеров Татьяна Пивкина.

Производство елочных игрушек начало развиваться с конца тридцатых годов прошлого столетия. Постепенно формировалась новая атрибутика: Дед Мороз со Снегурочкой в окружении лесных зверей, блестящие шары, гирлянды и мишура. Звезда, венчающая макушку ели, удачно вписалась в советскую символику. Новогодние деревья украшали фигурками спортсменов и пионеров, сделанными из ваты, папье-маше, ткани или картона, покрытого фольгой. Стеклянные шары тогда стоили очень дорого.





Татьяна Пивкина дизайнер интерьеров На елки вешали шары, агитационные фигурки и даже дирижабли. Военное время добавило к ассортименту танки, самолеты. Производили игрушки в основном артели, а крупные предприятия подключились позже.

Популярными и доступными были гирлянды из цветных бумажных флажков, с отпечатанным на них рисунками. Их изготавливали в сороковые и пятидесятые годы. Даже в шестидесятые такими изделиями еще наряжали елки.



Колобок и Айболит

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В пятидесятых игрушки становятся менее идеологизированными, их ассортимент увеличивается. В широкой продаже появились электрические гирлянды – разноцветные немигающие шары и капельки.

"Появляется больше красочных стеклянных украшений – шаров, шишек, фигурок животных, овощей и фруктов, абстрактной геометрии. Расписывались они вручную. Были и домики, и елочки, как зеленые, так и "покрытые снегом", – рассказывает Пивкина.

Игрушки можно было купить поштучно и в наборе. Выпускались целые серии по мотивам сказок и мультфильмов: "Чиполлино", "Доктор Айболит", "Красная Шапочка", "Колобок" и другие. В конце 50-х начали делать украшения на прищепках – такое крепление позволяло не подвесить их на ветку, а зафиксировать в стоячем положении. Шестидесятые отметились появлением новых материалов. Пластиковые и пенопластовые фигурки были проще и безопаснее стеклянных, но полностью их не вытеснили.





Татьяна Пивкина дизайнер интерьеров В этот период выпускались и пользовались спросом "космические" игрушки. Тогда же, в начале шестидесятых, традиционная елочная верхушка – красная звезда – стала постепенно уступать место макушке-пике, стилизованной под форму взлетающей ракеты.

В хрущевские времена "царица полей" кукуруза красовалась на многих елках, зато при Брежневе практически перестала выпускаться.

"До конца СССР индустрия елочных игрушек шла по такому направлению: производство удешевлялось, а украшения становились все более доступными, но однообразными. Деталей прорабатывалось меньше, дизайн упрощался", – отмечает эксперт.

Самыми дешевыми елочными украшениями были наборы флажков из бумаги, "дождь" и мишура. Средний ценовой сегмент – стеклянные и пластиковые шары и фигурки – от 20 до 50 копеек за штуку. Электрические гирлянды, светящиеся звезды и тематические наборы стоили около 5 рублей.



Елку в бусы нарядил

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Мода на елочные игрушки в СССР постоянно менялась. Тон задавали новые киноленты и важные общественно-политические события.

"Например, после ошеломительного успеха кинофильма "Цирк" в продаже появились ватные негритята. "Карнавальная ночь" сделала популярными стеклянные бусы и новогодние "часы" со стрелками, показывающими без пяти двенадцать", – рассказывает Пивкина.

Каждая фабрика выпускала популярные часики своей расцветки, а висели они практически на всех праздничных елках страны.





Татьяна Пивкина дизайнер интерьеров В начале шестидесятых годов художники стали смелее экспериментировать с формой. В продаже появились шары разнообразных размеров и цветовой гаммы, с выемками, удлинениями. Некоторые игрушки покрывали светящейся в темноте краской.

В те же годы делали стеклянные украшения в форме сосулек, шишек, пирамидок. В середине шестидесятых началось серийное производство елочных игрушек. В конце десятилетия стали появляться новые герои: Карлсон, Чебурашка и крокодил Гена, Умка, Винни Пух.

"В семидесятые в оформлении новогодних игрушек первостепенную роль стала играть рождественская и деревенская тематика. В это же время особенно популярен "дождик" из металлической фольги. Изделия становились все более абстрактными", – объясняет эксперт.

В восьмидесятые и девяностые производители делали акцент на шары, колокольчики и домики. Елочные украшения стали яркими, блестящими, "дискотечными".



Седая старина

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Любители старины ищут реликвии на блошиных рынках и специальных сайтах. Такими игрушками интересуются коллекционеры, представители музеев или люди, которые хотят нарядить елку в ретростиле.

"Есть критерии, по которым оцениваются конкретные экземпляры. Перечислим основные: дата выпуска, материал или технология, состояние, размер партии. Более ранний год производства работает в пользу цены, хотя бывают и исключения", – рассказывает дизайнер.

Цена на стеклянные шарики массового производства любого года почти всегда будет не больше 500 рублей. Хотя очень старые расписные шары можно продать за 2 000 и дороже.





Татьяна Пивкина дизайнер интерьеров Наиболее ценными считаются стеклянные игрушки 30–50-х годов, особенно сказочные персонажи. За фигурки людей и животных продавец может выручить до 12 000 рублей, за овощи и шишки – до тысячи. Более поздние вещи будут стоить дешевле, если не являются редкостью и эксклюзивом.

Отдельно стоит упомянуть ватные игрушки артели "Изокульт", которая работала в Ленинграде в 1930–1940-е годы. Эти фигурки отличаются художественным вкусом, детализацией и реалистичностью. Они тонки в исполнении и скорее напоминают настоящих кукол, а не елочные украшения. Самые интересные экземпляры можно встретить за 100 000 рублей и дороже, а украшения попроще – от 5 до 30 тысяч.

