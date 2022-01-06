Эксперт рассказала, какие елочные игрушки представляют ценность для коллекционеров

Сейчас как никогда набирают популярность старые елочные игрушки. Повезло тем, у кого с незапамятных времен в семье хранятся советские или даже дореволюционные новогодние украшения. Мы выяснили, как менялись игрушки и почему ватные экземпляры ценятся на антикварном рынке дороже других артефактов.
История игрушек
По елочным игрушкам можно "прочесть" историю нашей страны. Украшения эпохи СССР принципиально отличались от дореволюционных.
"В былые времена, когда отмечали Рождество, игрушки воспроизводили библейские сюжеты – на елках красовались ангелочки, колокольчики, Вифлеемская звезда. В первые годы советской власти праздник запретили, а в 1935 году традицию решили возродить, но с елкой теперь встречали Новый год", – рассказывает дизайнер интерьеров Татьяна Пивкина.
Производство елочных игрушек начало развиваться с конца тридцатых годов прошлого столетия. Постепенно формировалась новая атрибутика: Дед Мороз со Снегурочкой в окружении лесных зверей, блестящие шары, гирлянды и мишура. Звезда, венчающая макушку ели, удачно вписалась в советскую символику. Новогодние деревья украшали фигурками спортсменов и пионеров, сделанными из ваты, папье-маше, ткани или картона, покрытого фольгой. Стеклянные шары тогда стоили очень дорого.
Популярными и доступными были гирлянды из цветных бумажных флажков, с отпечатанным на них рисунками. Их изготавливали в сороковые и пятидесятые годы. Даже в шестидесятые такими изделиями еще наряжали елки.
Колобок и Айболит
В пятидесятых игрушки становятся менее идеологизированными, их ассортимент увеличивается. В широкой продаже появились электрические гирлянды – разноцветные немигающие шары и капельки.
"Появляется больше красочных стеклянных украшений – шаров, шишек, фигурок животных, овощей и фруктов, абстрактной геометрии. Расписывались они вручную. Были и домики, и елочки, как зеленые, так и "покрытые снегом", – рассказывает Пивкина.
Игрушки можно было купить поштучно и в наборе. Выпускались целые серии по мотивам сказок и мультфильмов: "Чиполлино", "Доктор Айболит", "Красная Шапочка", "Колобок" и другие. В конце 50-х начали делать украшения на прищепках – такое крепление позволяло не подвесить их на ветку, а зафиксировать в стоячем положении. Шестидесятые отметились появлением новых материалов. Пластиковые и пенопластовые фигурки были проще и безопаснее стеклянных, но полностью их не вытеснили.
В хрущевские времена "царица полей" кукуруза красовалась на многих елках, зато при Брежневе практически перестала выпускаться.
"До конца СССР индустрия елочных игрушек шла по такому направлению: производство удешевлялось, а украшения становились все более доступными, но однообразными. Деталей прорабатывалось меньше, дизайн упрощался", – отмечает эксперт.
Самыми дешевыми елочными украшениями были наборы флажков из бумаги, "дождь" и мишура. Средний ценовой сегмент – стеклянные и пластиковые шары и фигурки – от 20 до 50 копеек за штуку. Электрические гирлянды, светящиеся звезды и тематические наборы стоили около 5 рублей.
Елку в бусы нарядил
Мода на елочные игрушки в СССР постоянно менялась. Тон задавали новые киноленты и важные общественно-политические события.
"Например, после ошеломительного успеха кинофильма "Цирк" в продаже появились ватные негритята. "Карнавальная ночь" сделала популярными стеклянные бусы и новогодние "часы" со стрелками, показывающими без пяти двенадцать", – рассказывает Пивкина.
Каждая фабрика выпускала популярные часики своей расцветки, а висели они практически на всех праздничных елках страны.
В те же годы делали стеклянные украшения в форме сосулек, шишек, пирамидок. В середине шестидесятых началось серийное производство елочных игрушек. В конце десятилетия стали появляться новые герои: Карлсон, Чебурашка и крокодил Гена, Умка, Винни Пух.
"В семидесятые в оформлении новогодних игрушек первостепенную роль стала играть рождественская и деревенская тематика. В это же время особенно популярен "дождик" из металлической фольги. Изделия становились все более абстрактными", – объясняет эксперт.
В восьмидесятые и девяностые производители делали акцент на шары, колокольчики и домики. Елочные украшения стали яркими, блестящими, "дискотечными".
Седая старина
Любители старины ищут реликвии на блошиных рынках и специальных сайтах. Такими игрушками интересуются коллекционеры, представители музеев или люди, которые хотят нарядить елку в ретростиле.
"Есть критерии, по которым оцениваются конкретные экземпляры. Перечислим основные: дата выпуска, материал или технология, состояние, размер партии. Более ранний год производства работает в пользу цены, хотя бывают и исключения", – рассказывает дизайнер.
Цена на стеклянные шарики массового производства любого года почти всегда будет не больше 500 рублей. Хотя очень старые расписные шары можно продать за 2 000 и дороже.
Отдельно стоит упомянуть ватные игрушки артели "Изокульт", которая работала в Ленинграде в 1930–1940-е годы. Эти фигурки отличаются художественным вкусом, детализацией и реалистичностью. Они тонки в исполнении и скорее напоминают настоящих кукол, а не елочные украшения. Самые интересные экземпляры можно встретить за 100 000 рублей и дороже, а украшения попроще – от 5 до 30 тысяч.