Поезда МЦД в Новый год и Рождество будут курсировать до 02:30

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

В Новый год и Рождество поезда Московского центрального кольца (МЦК) будут курсировать круглосуточно, а Московские центральные диаметры (МЦД) будут работать в ночь на 1 января до 02:30. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника МЖД Михаила Глазкова.

По его словам, пик перевозок приходится на период с 24 декабря по 10 января.

"В этом году дополнительно назначены 245 поездов дальнего следования, изменен график движения МЦК и МЦД. <...> Также 7-го числа будет продлен режим работы МЦД, а МЦК будет работать в постоянном режиме", – сказал Глазков, добавив, что в праздничные дни будут дополнительно курсировать 179 пригородных поездов.

Кроме того, сообщается, что поезд Деда Мороза прибудет на полигон МЖД 4 января.

В Московской области автобусы будут выполнять маршруты по графику рабочего дня до 31 декабря 2021 года. При этом 31 декабря транспорт будет работать до 03:00. В выходные дни, 1, 2, 7, 8 и 9 января, автобусы будут работать по графику воскресного дня, в остальные дни общественный транспорт будет работать по расписанию субботы.

Ранее москвичам рассказали о способах сэкономить на такси в новогоднюю ночь. Аналитики напомнили, что стоимость поездок на такси зависит от количества свободных машин в районе, местоположения пассажира, заторов, тарифа, расстояния и длительности поездки.

