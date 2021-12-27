Дептранс Москвы призвал агрегаторов такси не повышать цены на новогодних праздниках

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Департамент транспорта Москвы призвал агрегаторов такси не повышать цены на новогодних праздниках. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Очень просим вас устанавливать адекватные цены и не поднимать стоимость поездок в канун Нового года и новогодних каникул. Такси должно оставаться комфортным, доступным и удобным", – говорится в сообщении.

В департаменте подчеркнули, что перед праздниками спрос на такси растет, поэтому и цены повышаются. При этом нередко пассажиры узнают об увеличении стоимости уже в поездке.

"Мы направили официальное письмо всем крупным агрегаторам такси и таксомоторным компаниям, работающим в Москве, с просьбой проинформировать пассажиров о повышающем коэффициенте, а также напомнили о необходимости размещения на передней панели в салоне такси информации о тарифах, чтобы пассажиры всегда могли свериться с ценой в приложении", – рассказали в Дептрансе.

Ранее москвичам рассказали о способах сэкономить на такси в новогоднюю ночь. Аналитики напомнили, что стоимость поездок на такси зависит от количества свободных машин в районе, местоположения пассажира, заторов, тарифа, расстояния и длительности поездки.

