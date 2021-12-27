Москвичам рассказали о способах сэкономить на такси в новогоднюю ночь

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Стоимость поездок на такси зависит от количества свободных машин в районе, местоположения пассажира, пробок, тарифа, расстояния и длительности поездки. Об этом сообщает E1.ru со ссылкой на аналитиков "Яндекс.Go".
Специалисты советуют заказывать такси 31 декабря до 20:00 или после 22:00. Эксперты считают, что к этому времени большинство уже сделали последние покупки, добрались в гости, следовательно и готовых принять заказ машин больше. Однако ближе к 00:00 водители начинают завершать смены, чтобы успеть к новогоднему столу.
После 00:00 и до 02:00 1 января многие люди снова начинают заказывать такси для поездок по городу. При этом водителей на линии значительно меньше, чем в обычную ночь, поэтому и стоимость поездки будет расти. Самое удачное время для поездки на такси – с 02:00 до 04:00 1 января.
Большинство водителей начинают выходить на линию с 08:00. К этому времени также будет значительно снижена цена поездки.
Ранее сообщалось, что участки дорог в ряде столичных районов будут перекрыты в ночь с 31 декабря на 1 января. Некоторые дороги закроют в период с 23:30 31 декабря до 00:15 1 января, с 00:50 до 01:10 1 января, а также с 12:00 31 декабря до 02:00 1 января.
Москвичам рассказали, как сэкономить на такси в Новый год
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: