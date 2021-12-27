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Транспорт

13:55

Москвичам рассказали о способах сэкономить на такси в новогоднюю ночь

транспорт общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Стоимость поездок на такси зависит от количества свободных машин в районе, местоположения пассажира, пробок, тарифа, расстояния и длительности поездки. Об этом сообщает E1.ru со ссылкой на аналитиков "Яндекс.Go".

Специалисты советуют заказывать такси 31 декабря до 20:00 или после 22:00. Эксперты считают, что к этому времени большинство уже сделали последние покупки, добрались в гости, следовательно и готовых принять заказ машин больше. Однако ближе к 00:00 водители начинают завершать смены, чтобы успеть к новогоднему столу.

После 00:00 и до 02:00 1 января многие люди снова начинают заказывать такси для поездок по городу. При этом водителей на линии значительно меньше, чем в обычную ночь, поэтому и стоимость поездки будет расти. Самое удачное время для поездки на такси – с 02:00 до 04:00 1 января.

Большинство водителей начинают выходить на линию с 08:00. К этому времени также будет значительно снижена цена поездки.

Ранее сообщалось, что участки дорог в ряде столичных районов будут перекрыты в ночь с 31 декабря на 1 января. Некоторые дороги закроют в период с 23:30 31 декабря до 00:15 1 января, с 00:50 до 01:10 1 января, а также с 12:00 31 декабря до 02:00 1 января.

Москвичам рассказали, как сэкономить на такси в Новый год

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