Москвичам рассказали о порядке проведения мероприятий в новогодние каникулы

Фото: пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"

Безопасность на праздничных массовых мероприятиях в новогоднюю ночь в Москве будут обеспечивать около 3,5 тысячи сотрудников полиции и Росгвардии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

"В новогоднюю ночь в центральной части города для обеспечения охраны общественного порядка и безопасности граждан планируется задействовать около 3,5 тысячи человек, в том числе 2 тысячи полицейских и 1,5 тысячи представителей Росгвардии", – говорится в сообщении.

В департаменте отметили, что в остальные дни новогодних каникул, с 1 по 9 января, на ежедневном дежурстве будут находиться около 1,1 тысячи правоохранителей.

Там пояснили, что все культурно-массовые мероприятия и детские представления, запланированные на эти дни, пройдут в особом режиме: вход для совершеннолетних граждан будет допускаться при предъявлении QR-кода, а максимальная заполняемость залов установлена на уровне 70%. В таком порядке, в частности, проходит фестиваль "Путешествие в Рождество", стартовавший 10 декабря.

"Также в рамках встречи Нового, 2022 года и празднования Рождества Христова планируется проведение различных культурно-массовых мероприятий. Так, по 7 января в Гостином дворе запланировано проведение 40 детских новогодних представлений. В храме Христа Спасителя в период с 24 декабря по 9 января организованы детские новогодние спектакли (всего 68 представлений)", – говорится в материале.

В пресс-службе добавили, что в столице пройдут народные гуляния, а в учреждениях департамента культуры Москвы планируется проведение праздничных мероприятий с очным посещением и – в онлайн формате. Также в Москве запланировано проведение спортивных новогодних мероприятий на катках и площадках города. Они будут работать с 11:00 до 21:00 в будни и с 10:00 до 22:00 – в выходные.

Ранее сообщалось, что вокзалы, станции МЦК и МЦД украсили к Новому году для создания праздничной атмосферы у пассажиров. Сказочные деревья, запряженные оленями сани, паровозики с фонариками появились на Восточном, Белорусском, Савеловском и Казанском вокзалах.

Новогодние инсталляции, резные снежинки и гирлянды можно найти на станциях МЦК Лужники и Кутузовская, а также МЦД Опалиха, Славянский бульвар и Щукинская.