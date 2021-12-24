Спасатели Москвы в новогодние праздники перейдут на усиленный режим работы

14:39
Фото: Москва 24/Андрей Никеричев
Во время новогодних и рождественских праздников служба спасателей в Москве будет усилена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС РФ.
"Личный состав гарнизона переводится на усиленный вариант несения службы. В управлении МЧС России предусмотрены оперативные штабы, в каждом управлении по административному округу – оперативные группы", – говорится в сообщении.
В столице во время праздников выйдут на дежурство 1 200 спасателей и пожарных, а также 300 единиц техники, в числе которых три воздушных судна и 24 плавсредства. При необходимости группировку могут увеличить до 5 260 человек и 560 единиц техники. Также спасатели и пожарные будут дежурить на 485 религиозных объектах в ночь на Рождество.
Ранее сообщалось, что вокзалы, станции МЦК и МЦД украсили к Новому году для создания праздничной атмосферы у пассажиров. Сказочные деревья, запряженные оленями сани, паровозики с фонариками появились на Восточном, Белорусском, Савеловском и Казанском вокзалах.
Новогодние инсталляции, резные снежинки и гирлянды можно найти на станциях МЦК Лужники и Кутузовская, а также МЦД Опалиха, Славянский бульвар и Щукинская.
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