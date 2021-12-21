Столичные вокзалы, станции МЦК и МЦД украсили к Новому году

15:30
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Вокзалы, станции Московского центрального кольца (МЦК) и Московского центрального диаметра (МЦД) украсили к Новому году для создания праздничной атмосферы у пассажиров. Об этом сообщается на сайте МЖД.
"Традиционно главным праздничным атрибутом стали нарядные ели. Украшенные разноцветными шарами и игрушками, они встречают пассажиров на вокзальных площадях, в залах ожидания, в вестибюлях станций МЦК и МЦД", – говорится в сообщении.
Сказочные деревья, запряженные оленями сани, паровозики с фонариками появились на вокзалах Восточный, Белорусский, Савеловский и Казанский. Новогодние инсталляции, резные снежинки и гирлянды можно найти на станциях МЦК Лужники и Кутузовская, а также МЦД Опалиха, Славянский бульвар и Щукинская.
Ранее сообщалось, что специалисты закончили украшать столицу к новогодним и рождественским праздникам. В городе установили более 4 тысяч объемных декоративных конструкций, в том числе световые тоннели и арки, навесы из гирлянд, гигантские елочные шары.
Новогодний поезд запустили на Кольцевой линии столичного метро
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: