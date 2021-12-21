Столичные вокзалы, станции МЦК и МЦД украсили к Новому году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Вокзалы, станции Московского центрального кольца (МЦК) и Московского центрального диаметра (МЦД) украсили к Новому году для создания праздничной атмосферы у пассажиров. Об этом сообщается на сайте МЖД.

"Традиционно главным праздничным атрибутом стали нарядные ели. Украшенные разноцветными шарами и игрушками, они встречают пассажиров на вокзальных площадях, в залах ожидания, в вестибюлях станций МЦК и МЦД", – говорится в сообщении.

Сказочные деревья, запряженные оленями сани, паровозики с фонариками появились на вокзалах Восточный, Белорусский, Савеловский и Казанский. Новогодние инсталляции, резные снежинки и гирлянды можно найти на станциях МЦК Лужники и Кутузовская, а также МЦД Опалиха, Славянский бульвар и Щукинская.

Ранее сообщалось, что специалисты закончили украшать столицу к новогодним и рождественским праздникам. В городе установили более 4 тысяч объемных декоративных конструкций, в том числе световые тоннели и арки, навесы из гирлянд, гигантские елочные шары.

