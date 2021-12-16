Главную елку страны доставили на Соборную площадь Кремля

Фото: Агентство "Москва"/Гришкин Денис

Главную новогоднюю елку страны в сопровождении полицейского эскорта доставили на Соборную площадь Кремля.

"Хорошая была дорога. Все доставили. С божьей помощью доехали. Елочка чувствует себя очень хорошо. Ехали с остановками, часа полтора-два. Я очень волновался, так как ответственная работа", – приводит слова водителя Агентство "Москва".

Праздничная елка, которую спилили в подмосковном Щелкове, достигает около 28 метров в высоту. Диаметр ее ствола – 56 сантиметров, а размах нижних ветвей – около 10 метров.

По словам пресс-секретаря управляющего делами президента РФ Елены Крыловой, в этом году главную новогоднюю ель страны выбирали из нескольких десятков деревьев. В итоге решили остановиться на 90-летней ели, обнаруженной в деревне Новопареево городского округа Щелково.

