Главную елку страны доставили на Соборную площадь Кремля

Фото: Агентство "Москва"/Гришкин Денис
Главную новогоднюю елку страны в сопровождении полицейского эскорта доставили на Соборную площадь Кремля.
"Хорошая была дорога. Все доставили. С божьей помощью доехали. Елочка чувствует себя очень хорошо. Ехали с остановками, часа полтора-два. Я очень волновался, так как ответственная работа", – приводит слова водителя Агентство "Москва".
Праздничная елка, которую спилили в подмосковном Щелкове, достигает около 28 метров в высоту. Диаметр ее ствола – 56 сантиметров, а размах нижних ветвей – около 10 метров.
По словам пресс-секретаря управляющего делами президента РФ Елены Крыловой, в этом году главную новогоднюю ель страны выбирали из нескольких десятков деревьев. В итоге решили остановиться на 90-летней ели, обнаруженной в деревне Новопареево городского округа Щелково.
Главная новогодняя елка страны приехала в Москву
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