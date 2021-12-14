Главную новогоднюю ель России спилили в подмосковном Щелкове

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Главную новогоднюю ель России, которой предстоит украсить Соборную площадь Московского Кремля, спилили в подмосковном Щелкове, передает ТАСС.
Пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова рассказала, что в этом году главную новогоднюю ель страны выбирали из нескольких десятков деревьев. В итоге решили остановиться на 90-летней ели, обнаруженной в деревне Новопареево городского округа Щелково.
Праздничная елка достигает около 28 метров в высоту. Диаметр ее ствола – 56 сантиметров, а размах нижних ветвей – около 10 метров.
Новогоднюю ель для Соборной площади Московского Кремля спилили уже в 22-й раз. Ежегодно десятки деревьев из Подмосковья проверяют на соответствие критериям. Об этом рассказал заместитель начальника главного эксплуатационного управления делами президента РФ Анатолий Кочанов.
"Елка должна быть в возрасте порядка 100 лет. Каждое из требований обусловлено тем, что, например, столетняя елка уже заканчивает срок своей службы, жизнь, поэтому мы выбираем именно такую, чтобы меньше нанести урон природе", – пояснил Кочанов.
Он отметил, что еще одним критерием является возможность подъезда к ели тяжелой техники, необходимой для ее вывоза.
Уже завтра, 15 декабря, срубленную ель уложат на специальную конструкцию, аккуратно подвязав ветки, и доставят в Москву.
Главную новогоднюю ель страны этого года нашла старший участковый лесничий Московского учебно-опытного филиала ГКУ МО "Мособллес" Наталья Гусева. Она пояснила, что заметила дерево еще в 2020 году, но заявку на участие в конкурсе подала только сейчас.
Гусева рассказала, что сразу почувствовала, что эта ель "та самая", достойная стать кремлевской. Это уже вторая елка, обнаруженная специалистом, которая в итоге украсила Соборную площадь: в 2018 году старший участковый лесничий нашла нужное дерево вблизи деревни Еремино.
В подмосковном Щелкове в ближайшее время срубят главную ель страны
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