Москва онлайн покажет, как срубят главную новогоднюю елку страны

Фото: Москва 24/Александр Авилов

14 декабря зрители Москвы онлайн в прямом эфире смогут понаблюдать за тем, как специалисты срубят ель для украшения Соборной площади.

В этом году столицу украсит 90-летняя ель, выбранная в Щелкове. Ее высота – около 28 метров, диаметр ствола – 56 сантиметров, а размах нижних ветвей – 10 метров.

Традиционно праздничное дерево доставят в Кремль на специальном автопоезде, за рулем которого будет Дед Мороз.

Смотрите трансляцию 14 декабря в 11:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.