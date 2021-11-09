Россиянам рассказали, какие подарки нельзя дарить на Новый год 2022

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Россиянам перечислили подарки, которые нельзя дарить и принимать на Новый год 2022. Список подготовило издание "Главред".
В статье говорится, что в год тигра нельзя дарить ножи, ножницы и штопор, так как эти предметы могут принести проблемы на весь год. Также плохой идеей для презента станут духи, косметика для волос и мелкие подарки.
Автор материала утверждает, что нельзя также дарить сумки и пустые кошельки, такие подарки несут финансовые проблемы и бедность в дом. Серьезные проблемы на весь год может принести и подаренное зеркало в виде пудреницы, палетки с тенями или набор блесков.
В случае если человек стал обладателем такого подарка, автор материала советует отложить его подальше, а позже избавиться.
Ранее сообщалось, что самыми популярными направлениями для новогодних поездок у россиян стали Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Специалисты компании проанализировали данные бронирований клиентов с вылетом с 30 декабря по 9 января.
Оказалось, что на новогодние праздники Москву планируют посетить 27% туристов, Санкт-Петербург – 11%, а Сочи – 6,6%. Кроме того, россияне также приобретали билеты в Краснодар и Калининград. Самым популярным зарубежным направлением у россиян стала Турция.
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