Названы продукты, которые лучше купить до Нового года

Фото: depositphotos/Nomadsoul1

Доцент кафедры ресторанного бизнеса РЭУ имени Г. В. Плеханова Елена Мясникова порекомендовала россиянам до Нового года купить продукты с длительным сроком хранения, такие как алкоголь и консервы. Об этом сообщает агентство "Прайм".

Специалист обратила внимание на то, что в декабре почти все продукты питания дорожают, а их выбор на полках магазинов снижается, так как все активно закупаются перед праздниками.

"Мороженую рыбу и мясо в вакуумной упаковке к новогоднему столу можно купить уже сейчас, но только в том случае, если домашние холодильники имеют соответствующие объемы и обеспечивают температуру хранения не выше минус 18 градусов по Цельсию", – предупредила Мясникова.

Сырокопченую колбасу и лососевую икру в виде консервов тоже можно купить заранее. Кроме того, к покупкам заранее можно отнести соки и другие подобные напитки, а также майонез, подчеркнула эксперт.

Закупаться овощами, несмотря на сильный скачок цен, Мясникова не рекомендовала, так как они могут быстро испортиться.

Ранее эксперты рассказали, что для предотвращения простуды естественным путем рекомендуется в осенний период употреблять жирную рыбу. Она содержит омегу-3 и витамин D, которые помогут держать иммунную систему в тонусе, а высокое содержание витамина С в цитрусовых поспособствует борьбе организма с вирусами. В перечень полезных продуктов для борьбы с простудой вошел и миндаль.