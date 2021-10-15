Названы продукты, которые лучше купить до Нового года

Фото: depositphotos/Nomadsoul1
Доцент кафедры ресторанного бизнеса РЭУ имени Г. В. Плеханова Елена Мясникова порекомендовала россиянам до Нового года купить продукты с длительным сроком хранения, такие как алкоголь и консервы. Об этом сообщает агентство "Прайм".
Специалист обратила внимание на то, что в декабре почти все продукты питания дорожают, а их выбор на полках магазинов снижается, так как все активно закупаются перед праздниками.
"Мороженую рыбу и мясо в вакуумной упаковке к новогоднему столу можно купить уже сейчас, но только в том случае, если домашние холодильники имеют соответствующие объемы и обеспечивают температуру хранения не выше минус 18 градусов по Цельсию", – предупредила Мясникова.
Сырокопченую колбасу и лососевую икру в виде консервов тоже можно купить заранее. Кроме того, к покупкам заранее можно отнести соки и другие подобные напитки, а также майонез, подчеркнула эксперт.
Закупаться овощами, несмотря на сильный скачок цен, Мясникова не рекомендовала, так как они могут быстро испортиться.
Ранее эксперты рассказали, что для предотвращения простуды естественным путем рекомендуется в осенний период употреблять жирную рыбу. Она содержит омегу-3 и витамин D, которые помогут держать иммунную систему в тонусе, а высокое содержание витамина С в цитрусовых поспособствует борьбе организма с вирусами. В перечень полезных продуктов для борьбы с простудой вошел и миндаль.
Москвичам рассказали, где можно купить свежие овощи и фрукты
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: