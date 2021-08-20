В Роспотребнадзоре рассказали, какие продукты помогают восстановиться после COVID-19

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Правильное питание крайне необходимо для восстановления после коронавируса. Об этом РИА Новости рассказала эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова. Она отметила, что в рацион людей, переболевших COVID-19, должны входить цельнозерновые крупы, бобовые, фрукты, овощи и ягоды, а также рыба и кисломолочные продукты.

"Полноценный рацион питания играет одну из главных ролей в реабилитации. Именно с продуктами питания мы должны получать все необходимые для нормальной жизнедеятельности микронутриенты", – заявила Провоторова.

Специалист отмечает, что необработанные или цельнозерновые крупы, такие как гречка, рис, овсянка, перловка и булгур, богаты витаминами группы B. Кроме того, они обеспечивают организм энергией и помогают нормальной работе желудочно-кишечного тракта.

Отличным источником легкоусваиваемого растительного белка являются бобовые. Они также богаты витаминами и микроэлементами, такими как медь и цинк.

Поворотова подчеркивает важность ежедневного включения в рацион пяти порций свежих овощей, фруктов, ягод, салатных листьев и зелени. Это позволит получить дневную норму витамина C, бета-каротина, фолиевой кислоты, биофлавоноидов и клетчатки. Специалист уточняет, что одна порция – это 80-100 граммов чистой мякоти.

"Обязательно в рационе должна присутствовать рыба, и очень хорошо, когда несколько раз в неделю на нашем столе есть блюда из жирной рыбы. Так мы получаем необходимые омега-3. Не стоит исключать из рациона различные растительные масла и орехи – они прекрасный источник жирорастворимых витаминов", – добавила Провоторова.

От переработанных мясных продуктов, таких как сосиски, колбаса и копчености, напротив, лучше отказаться.

Эксперт добавила, что для восстановления после коронавируса необходимо ежедневно употреблять кисломолочные продукты умеренной жирности. Они обеспечивают организм белком, легкоусвояемым кальцием и фосфором, а также витаминами А и группы B.

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