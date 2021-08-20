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Общество

08:33

Медик рассказала, чем можно заменить сахар

общество еда

Фото: depositphotos/ffphoto

Доктор медицинских наук, профессор, ведущий научный сотрудник ФГБУН "Федеральный исследовательский центр питания и биотехнологии" Алла Погожева рассказала, что присутствие в рационе сахарозы, глюкозо-фруктозного сиропа, крахмальной патоки, меда абсолютно нормально, однако нужно следить, чтобы их количество не было чрезмерным.

"При определении нормы сахара учитывается верхняя ее граница, которая в настоящее время составляет во всех странах 10% по калорийности, или около 50 граммов в день. В прошлом году Минздрав РФ предложил снизить этот верхний предел – менее 5% по калорийности, то есть около 22 граммов в день", – рассказала Погожева в интервью радио Sputnik.

По ее словам, основными источниками добавленных сахаров являются кондитерские изделия, сладкие кисломолочные и творожные продукты, сладкие напитки.

Погожева отметила, что сахар как источник углеводов можно заменить.

"Как источник углеводов сахар рекомендуется заменять полисахаридами, к которым относятся пищевые волокна, содержащиеся в зерновых – особенно в цельнозерновых – продуктах, а также в овощах и фруктах", – рассказала медик.

Врач-гинеколог Венди Трубоу ранее дала советы по грамотному похудению для тех случаев, когда лишний вес провоцируют излишки воды. Для ее вывода специалист посоветовала ограничить потребление обработанных углеводов, сахара и алкоголя. Еще одним способом избавиться от лишней воды являются физические упражнения.

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