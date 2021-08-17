Диетолог назвала вредные кисломолочные продукты

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Молочные десерты и обезжиренные молочные продукты не несут пользу организму, считает врач-диетолог Дарья Русакова. Об этом сообщает издание "Ридус".
По ее словам, творожки, сырки и йогурты лучше отнести к десертам, так как сахар может не только навредить фигуре, но и ухудшить всасывание кальция.
Русакова также отметила, что в обезжиренную кисломолочную продукцию часто добавляют крахмал для правильной консистенции, а он повышает уровень глюкозы в крови.
Специалист добавила, что одного самого полезного кисломолочного продукта не существует. Человеку нужно чередовать разные продукты из этой группы для полноценного рациона.
Ранее врач рассказала, почему опасно злоупотреблять арбузом и дыней. По ее словам, высокий гликемический индекс в них может привести к метаболическим нарушениям.
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