Биолог предупредила россиян об опасности петрушки и сельдерея

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Петрушка и сельдерей могут вызывать сильные ожоги, заявила кандидат биологических наук Екатерина Баранова.

"Сельдерей крайне опасный, очень-очень сильные ожоги. <...> Мы часто не обращаем внимания, а между тем, нарушения пигментации и сильные ожоги сельдерей вызывает, пожалуй, также часто, как и борщевик, просто его мало попадает", – сказала эксперт в эфире телеканала "Россия 1".

Опасным для человека растением также является лютик едкий. По словам Барановой, его сок или сено при попадании в глаза может привести к слепоте. Она также напомнила об опасности ожогов от борщевика. Если это произошло, то нужно закрыть место соприкосновения темной тканью и избегать солнечных лучей минимум двое суток, добавила биолог.

Ранее эколог Ольга Сперанская предупредила российских дачников об опасности пестицидов из Европы. По ее словам, только за прошлый год граждане использовали 106 видов химикатов из списка особо опасных по критериям ВОЗ и организации ООН по продовольствию и сельскому хозяйству.