Британская журналистка рассказала о любви россиян к укропу

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Британская журналистка Лиза Хейзлдайн объяснила, почему россияне любят укроп. Об этом она рассказала журналу New Statesman.
Она сообщила, что на Западе с укропом знакомы те, кто пробовал ряд особенных блюд. В России же, по словам журналистки, его любят настолько, что российские космонавты якобы просили доставить его на Международную космическую станцию.
Хейзлдайн предположила, что любовь россиян к растению, лишенному романтики базилика или изысканности розмарина, можно объяснить характерным восточноевропейским вкусом, к которому привыкли жители России.
Британская журналистка подчеркнула, что укроп в русской кухне можно встретить в самых неожиданных местах. Его могут помещать в чипсы, картофель, сыр, пиццу и даже суши. Она же считает, что укроп может как приукрасить блюдо, так и испортить его.
Хейзлдайн также отметила, что на Западе в соцсетях существуют группы, посвященные поиску укропа в неожиданных местах. В сообществах также пытаются понять любовь россиян к укропу.
Ранее ученые рассказали об опасности вегетарианской диеты для женщин. Они отметили, что меньшее потребление мяса полезно для организма, однако нужно правильно рассчитывать калории, баланс жиров и углеводов для сбалансированной диеты.
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