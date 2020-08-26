Диетолог рассказала, как сделать наггетсы полезными блюдом

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Причина вредности наггетсов заключается в способе его приготовления. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала диетолог Татьяна Залетова.

Она отметила, что наггетсы готовятся из достаточно безвредных продуктов. По сути, этот вид пищи является кусочками куриной грудки в панировке, обжаренные в масле. Однако, по словам Залетовой, то, как их готовят в фастфуде, делает их вредными для организма.

"Покупать наггетсы в ресторанах быстрого питания нежелательно. Там их часто готовят во фритюре. Если ресторан не по стандартам заменяет масло, то в процессе готовки могут образовываться свободные радикалы и трансизомеры жирных кислот", – отметила Залетова.

Она добавила, что эти процессы ведут к появлению онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, употребление пищи, приготовленной на фритюре, ведет к старению и быстрому износу организма.

Диетолог сообщила, что наггетсы можно приготовить и дома, сделав их полезной пищей. Она обратила внимание на мясо и хлеб, с помощью которых можно сделать полезные наггетсы.

"Желательно, чтобы это было именно белым мясом, а не темным. Также для панировки вы можете использовать хлеб с отрубями. Таким образом, вы сделаете это блюдо диетическим и очень полезным для здоровья", – подчеркнула Залетова.

Ранее стало известно, что в меню одного из российских производителей фастфуда появится куриное мясо, которое напечатано на 3D-биопринтере. Для производства полуфабрикатов будет использоваться смесь растительных белков и курятина, выращенная по технологиям клеточного мяса.