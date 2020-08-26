Диетолог рассказала, как сделать наггетсы полезными блюдом

Фото: ТАСС/Friso Gentsch/DPA
Причина вредности наггетсов заключается в способе его приготовления. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала диетолог Татьяна Залетова.
Она отметила, что наггетсы готовятся из достаточно безвредных продуктов. По сути, этот вид пищи является кусочками куриной грудки в панировке, обжаренные в масле. Однако, по словам Залетовой, то, как их готовят в фастфуде, делает их вредными для организма.
"Покупать наггетсы в ресторанах быстрого питания нежелательно. Там их часто готовят во фритюре. Если ресторан не по стандартам заменяет масло, то в процессе готовки могут образовываться свободные радикалы и трансизомеры жирных кислот", – отметила Залетова.
Она добавила, что эти процессы ведут к появлению онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, употребление пищи, приготовленной на фритюре, ведет к старению и быстрому износу организма.
Диетолог сообщила, что наггетсы можно приготовить и дома, сделав их полезной пищей. Она обратила внимание на мясо и хлеб, с помощью которых можно сделать полезные наггетсы.
"Желательно, чтобы это было именно белым мясом, а не темным. Также для панировки вы можете использовать хлеб с отрубями. Таким образом, вы сделаете это блюдо диетическим и очень полезным для здоровья", – подчеркнула Залетова.
Ранее стало известно, что в меню одного из российских производителей фастфуда появится куриное мясо, которое напечатано на 3D-биопринтере. Для производства полуфабрикатов будет использоваться смесь растительных белков и курятина, выращенная по технологиям клеточного мяса.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: