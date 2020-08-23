Диетолог развеяла миф о важности завтрака

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Завтрак не является самым важным приемом пищи, считает диетолог Светлана Соломеина. По ее словам, мнение, что утренние углеводы не приводят к увеличению веса, ошибочно, передает "Газета.ру".

"Считается, что употребление утром еды, богатой углеводами, даст большое количество энергии без риска лишнего веса. Якобы это происходит из-за повышенной чувствительности к инсулину. Но по часам чувствительность к инсулину не работает", – рассказала специалист.

Она отметила, инсулин повышается через минимум 8 часов голодания. Именно столько человек тратит на сон. Так что, если сместить завтра на 5–6 часов ближе к обеду, то организм будет продуктивнее использовать глюкозу.

Ранее диетолог рассказала, что продукты, богатые жирами, необходимо употреблять в пищу даже тем, кто пытается сбросить лишний вес. Так, в список входят яйца, орехи, авокадо, лосось и молоко.