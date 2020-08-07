Диетолог рассказала о норме потребления яблок

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала Москве 24, в каком количестве и когда можно есть яблоки. Также специалист отметила, что предпочтение стоит отдавать местным сортам.

"Яблоки рекомендуют употреблять в любое время, кроме вечернего. Иначе перед сном может возникнуть избыточное газообразование. Также в яблоке присутствует достаточное количество сахара. Он просто не перерабатывается за ночь", – рассказала врач.

Дианова подчеркнула, что можно использовать яблоко как отдельный перекус на второй завтрак или полдник. Также оно может быть дополнением к основному приему пищи: завтраку и обеду, но при условии, что в еде не было клетчатки, например овощей и листовой зелени.





Нурия Дианова диетолог и гастроэнтеролог Если яблоки употреблять на второй завтрак без каких-то сытных продуктов, то чувство голода приходит намного быстрее. Лучше добавить к ним небольшую порцию творога, сыра или орехов в умеренном количестве.

Диетолог советует придерживаться рекомендаций ВОЗ, в которых советуется употреблять две порции яблок по 150 граммов в день минимум. Это позволит получить организму все необходимые витамины и минералы.

"Можно употреблять яблоки совершенно в любом виде, все зависит от здоровья человека и его привычек. Если у вас есть заболевания желудка, то не все сорта организм сможет принять в свежем виде. Может усилиться секреция желудочного сока, что вызовет неприятные ощущения. Особенно если это будут кислые сорта яблок, например "антоновка", – рассказала Дианова.

Диетолог посоветовала в таком случае есть фрукт в запеченном виде, особенно тем, у кого есть заболевания поджелудочной железы и язвенные болезни с постоянными обострениями.





Нурия Дианова диетолог и гастроэнтеролог Печеные яблоки – суперсредство, потому что там много пектина. Даже больше, чем в свежих фруктах, поэтому это прекрасная работа с кишечником.

Дианова озвучила один интересный факт. Пектин, который содержится в яблоках, наряду с молоком включают в дополнительный рацион питания тех, кто работает в радиационной промышленности. Он выступает абсорбентом и выводит все вредные вещества из организма.

"Если вы сталкивались с такими моментами, то яблоки в вашем рационе будут очень кстати, особенно в печеном виде", – подчеркнула врач.

Также Дианова рекомендовала запастись яблоками впрок. Она посоветовала по возможности приобрести дегидратор и самостоятельно заниматься заготовками. Она уточнила, что в тепловой обработке яблоки не теряют своих полезных свойств.

"Микроэлементный состав сохраняется. Это очень хороший источник всех заявленных компонентов, которые есть в яблоках. В первую очередь это пектин и большое количество растворимой клетчатки, которая нужна организму для вывода шлаков и других вредных веществ", – рассказывает диетолог.

Дианова также сочла необходимым, если есть такая возможность, выбирать яблоки, выращенные в том регионе, в котором вы проживаете. По ее словам, привозные фрукты в любом случае подвергаются обработке, что негативно сказывается на полезных свойствах продукта.





Нурия Дианова диетолог и гастроэнтеролог "Где родился, там сгодился". Всегда надо стараться в большей степени жить рационом, на котором обитали твои предки, потому что, спустя много поколений, ферментные системы людей, которые постоянно живут на одной и той же местности, адаптируются к типу питания, к той продуктовой корзине, которая есть.

Гастроэнтеролог объяснила, что стоит выбирать яблоки без следов грязи в виде земли. Это значит, что плод был поднят, а не сорван, и вместе с почвой на него могли попасть плесень, споры грибов и вредные простейшие организмы, например кишечная палочка. Не надо выбирать фрукт с поврежденной кожурой. Такое яблоко больше всего подвержено гнили и другим вредным бактериям.

"Критерий таков: оценить визуально отсутствие плесени, загрязнений в виде земли и нарушение целостности самого продукта", – заявила врач.

Ранее министерство сельского хозяйства РФ объяснило подорожание яблок в России. Об этом передавало ТАСС.

Так, в Минсельхозе связали подорожание фруктов с поздним сбором урожая.

"Сбор яблок в Южном (ЮФО) и Северо-Кавказском (СКФО) федеральных округах в этом году начался на две недели позже, чем в 2019 году, что сказалось на ценовой динамике", – сообщили в ведомстве.

Там дополнительно уточнили, что в России еще не стартовала активная фаза массовой уборки основных видов семечковых культур. На данном этапе собрано менее 3 процентов от запланированного объема.

Согласно статистике, урожай плодовых культур погиб на 0,78 тысячи гектаров. Данный показатель составляет не более 1 процента от общего объема.

Кроме яблок, произошел также рост цен на сахар. По данным Росстата, в июле он подорожал на 2,2 процента. В Минсельхозе связали это с восстановлением после значительного падения в 2019 году.