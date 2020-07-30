Врач рассказала, какой продукт обязателен для ежедневного приема в пищу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Врач-нутрициолог и кинезиолог Анастасия Шагарова рассказала, какой продукт нужно обязательно принимать в пищу, сообщают "Дни.ру".

По ее словам, вводить в свое меню необходимо продукты, которые обеспечивают норму белка и жиров в организме. Специалист считает, что без регулярного приема в пищу мяса, морепродуктов и рыбы невозможно поддерживать организм здоровым и сбалансированным.

"В 100 граммах мяса содержится примерно 20 граммов белка. Зная это, а также необходимую норму потребления белка в день (1,5 грамма на 1 килограмм веса человека), можно легко высчитать личную суточную норму", – рассказала Анастасия Шагарова.

Она добавила, что есть продукт необходимо в первой половине дня, так как мясо переваривается в течение шести часов. Чтобы избежать гнилостных отложений, в качестве гарнира к нему необходимо добавлять овощи.

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